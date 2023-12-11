Эльяс Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:43

Международный комитет Красного Креста продолжает предоставлять еду и медицинскую помощь армянам, решившим остаться жить в Карабахе, однако не располагает информацией об их точном числе. Об этом журналистам сообщила глава представительства организации в Армении Зара Аматуни. По ее словам, Красный Крест помог 25 лицам связаться со своими родственниками в Армении или других странах. 20 из них была оказана гуманитарная помощь: продукты питания или предметы гигиены, а также медицинские услуги.

«В Карабахе есть врач, представляющий нашу организацию, он также посетил эти 20 человек, осмотрел состояние их здоровья, при необходимости мы обеспечиваем их лекарствами», — сказала Аматуни. Напомним, официальные структуры пока не озвучили точного числа жителей Армении, решивших остаться в Карабахе и жить под юрисдикцией Азербайджана. Однако представители ликвидированного сепаратистского режима заявляют, что их насчитывается «несколько десятков». В интервью итальянской прессе недавно помощник президента Азербайджана Эльчин Амирбеков упомянул об «около тысячи» армян, оставшихся в Карабахе. Как заявил президент Ильхам Алиев на форуме, состоявшемся несколько дней назад в Университете ADA, предложение Баку об реинтеграции карабахских армян и проживании их под юрисдикцией Азербайджана находится на рассмотрении. Отвечая на вопрос о возможности возвращения армян, покинувших Карабах, президент заметил, что армяне могут обратиться за получением азербайджанского гражданства через специальный электронный портал.

«У нас действует электронный портал. Уже поступили заявки от нескольких карабахских армян. Некоторые из них предпочитают остаться жить там. Мы определили представителей от Государственной миграционной службы, Министерства труда и социальной защиты населения для оказания помощи тем, кто не может создать для себя удобные для проживания условия. Потому как сегодня есть потребность в защите со стороны социального агентства на этой территории – необходимо обеспечить питание, тепло и другие условия для проживания. Могу сказать, что оставшихся не так много. Но в отношении них проявляется забота. А желающие вернуться могут воспользоваться механизмом, о которых я проинформировал», — сказал Ильхам Алиев. Как известно из армянских источников, Саркис Галстян и его супруга являются одними из тех, кто решил остаться в Карабахе. Он в свое время занимал различные «должности» в структурах сепаратистского режима в Ханкенди, участвовал в боях 1990-х годов, в годы оккупации работал в качестве заместителя «главы» Шушинского района. Его родственник Давид Галстян, который был депутатом так называемого «парламента НКР», в настоящее время находится в Ереване. Журналисты поинтересовались у Давида Галстяна, получил ли его родственник азербайджанский паспорт. Тот ответил отрицательно. По словам Галстяна, Азербайджан пока не выдвигал такого требования.