Армения заявила о глубоком переговорном процессе с Азербайджаном

Армения находится в глубоком переговорном процессе с Азербайджаном по части мирного договора, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор», председатель постоянной Комиссии Национального Собрания Армении по вопросам региональной и евразийской интеграции Вагаршак Акопян.

«Сегодня в нашей повестке как раз мирный договор и последовательность шагов, исходящих из него. Я считаю, что мы должны использовать все возможные платформы для того, чтобы мирный договор и утверждение мира стали неоспоримой реальностью», - подчеркнул Акопян.