Дело экс-таможенника Байрамова направили в суд

Как стало известно haqqın.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Азада Меджидова. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Потерпевшей стороной признан Государственный таможенный комитет.

Согласно материалам уголовного дела, Аслан Байрамов, работая на указанной должности, в обмен на 13 500 манатов, которые были получены в качестве взятки от разных лиц, злоупотребив своими должностными полномочиями, совершил фальсификацию, нарушив требования постановления Кабинета Министров Азербайджана «Об ограничении ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики подержанных легковых автомобилей» от 29 марта 2023 года, то есть подделал документы на 45 автомобилей возрастом более 10 лет, импортированных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года. Байрамов был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.