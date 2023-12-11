Росгвардии отныне можно иметь добровольческие формирования

Госдума приняла пакет законов, позволяющий Росгвардии иметь в составе добровольческие формирования. Как передает "Медуза", об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В соответствии с новыми нормами, эти формирования будут создаваться по решению президента России. Их будут привлекать «для выполнения отдельных задач в области обороны» в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта или специальных операций.

В рамках пакета также одобрены поправки в УК и КоАП, предусматривающие ответственность за «фейки» в отношении действий добровольцев Росгвардии и их «дискредитацию». Наказания будут аналогичны тем, которые применяются при «фейках» и «дискредитации» военнослужащих.

Росгвардия после мятежа Евгения Пригожина и разгрома ЧВК «Вагнер» начала активно подписывать контракты с бывшими заключенными, которые ранее воевали в рядах ЧВК.

Помимо Росгвардии, добровольческие формирования в своем составе может иметь Министерство обороны России.