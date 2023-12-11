В Бразилии опровергли Зеленского

Администрация президента Бразилии Лулы да Силвы опровергла заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его не приглашали на инаугурацию бразильского коллеги, состоявшуюся 1 января 2023 года . Об этом сообщила газета O Globo.

"Президент Украины был приглашен на церемонию инаугурации. Украина направила [на церемонию] вице-премьер-министра страны Юлию Свириденко. Она передала поздравление Зеленского и сказала, что он приехать не сможет", — говорится в заявлении администрации, которое цитирует издание.

Ранее украинский лидер в интервью новостному порталу G1 и другим СМИ сообщил, что инаугурацию Лулы да Силвы он не посещал, потому что его "не пригласили". "Если меня пригласят в Бразилию, я поеду", — пояснил он.