Коллектив Baku Steel Company посетил могилу Гейдара Алиева

12 декабря 2023 г. исполнилось 20 лет со дня смерти великого лидера Гейдара Алиева, архитектора современного Азербайджана, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Коллектив ЗАО «Baku Steel Company» (далее - БСК) во главе с генеральным директором Кямалом Ибрагимовым возложил венок и цветы к могиле национального лидера на Аллее почетного захоронения, почтив светлую память выдающегося лидера с глубоким уважением и благодарностью.

Коллектив БСК также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева и возложил цветы к их могилам.

С глубоким уважением и любовью мы чтим основателя современного независимого Азербайджана, человека, которым гордится каждый азербайджанец, незабвенного Гейдара Алиева.