Во Франции задержан писатель Бегбедер

Во Франции задержан писатель Фредерик Бегбедер, он находится в комиссариате полиции По, подтвердили BFMTV в прокуратуре республики. Первым о его задержании сообщило France Bleu.

Писателя, который уже некоторое время живет в По, к 9 часам утра 12 декабря вызвали на допрос по делу, которое возбудила прокуратура региона и расследует местная полиция. Его доставили в комиссариат полиции. На 14:30 по местному времени он все еще находился в полиции.

В прокуратуре BFMTV не стали раскрывать причину задержания, но сказали, что расследуемое дело не связано с запрещенными веществами.

В 2008 году Бегбедера задержали в Париже в момент употребления кокаина и нашли у него при себе еще наркотики. Тогда он признал вину, напоминает Le Figaro, а в 2022 году объявил, что завязал с наркотиками и теперь творит "на свежую голову, трезвым и натощак".

Франсуа Бегбедеру 58 лет. Он писатель, сценарист, литературный критик, телеведущий, создатель и председатель жюри литературной премии Флоры, автор романов "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "99 франков" и других.