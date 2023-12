Эти лица бросали взрывчатку в военнослужащих в ходе израильской операции в городе Дженин на Западном берегу, произошедшей ранее сегодня.

Палестинское Министерство здравоохранения сообщило о четырех погибших в результате данного удара и последующих столкновений с войсками Армии обороны Израиля.

По информации ЦАХАЛ, во время операции в Дженине были задержаны десятки подозреваемых. Также было изъято огнестрельное оружие, взрывные устройства и другие виды вооружения.

Отмечается, что во время рейда была обнаружена и уничтожена лаборатория по изготовлению бомб, а также командный пункт, использовавшийся местными группировками, и несколько шахт туннелей.

The IDF publishes footage showing a drone strike against a group of armed Palestinians who were hurling explosives at troops during a raid in the West Bank's Jenin. The Palestinian Authority health ministry reported four killed. pic.twitter.com/0DtjmJQa1Q