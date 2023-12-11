Байден и Нетаньяху достигли понимания

Власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Я очень ценю американскую поддержку в уничтожении ХАМАС и возвращении наших заложников. После интенсивного общения с президентом [США Джо] Байденом и его командой мы получили полную поддержку наземной операции и ослабление международного давления по поводу окончания войны", — заявил Нетаньяху в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства.

Израильский премьер признал, что в настоящее время стороны не достигли согласия по поводу будущего сектора Газа по окончании боевых действий, но выразил надежду, что и по этому вопросу Израилю удастся добиться одобрения США. "Да, существуют разногласия по поводу "дня после ХАМАС", и я надеюсь, что мы достигнем соглашения и здесь", — заметил он.

По его словам, Израиль не допустит установления в секторе Газа власти правящего на Западном берегу реки Иордан Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) или сохранения там власти палестинского радикального движения ХАМАС.

Нетаньяху подчеркнул, что не допустит повторения, по его словам, "ошибки Осло". Речь идет о соглашениях, заключенных в 1993 и 1995 годах между Израилем и Организацией освобождения Палестины при посредничестве США, по которым частичный контроль над палестинскими территориями на Западном берегу и в секторе Газа перешел Палестинской национальной администрации.

"Хочу прояснить свою позицию: я не допущу, чтобы Израиль повторил ошибку Осло", — сказал Нетаньяху. "Газа не будет ни "ХАМАСстаном", ни "ФАТХстаном", — добавил он.