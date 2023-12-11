США расширили санкционный список по России, добавив десятки физических и юридических лиц, сообщили в Минфине Соединенных Штатов.

Там уточнили, что в список включены граждане России, Китая, Пакистана, Республики Корея, Турции.

США также внесли в санкционный список российский Экспобанк, говорится в документе Минфина.

Кроме того, стало известно, что Канада также расширила санкционный список по России. Об этом сообщает правительство страны. Отмечается, что в санкционный список включили 30 физических лиц.