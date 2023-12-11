Умеров и Залужный посетили украинские позиции на востоке

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Как передает "Украинская правда", об этом сообщает Минобороны Украины.

Министр и генерал поздравили бойцов с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды военным.

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил Умерова и Залужного с ситуацией на Восточном направлении. Также стороны обсудили ключевые потребности украинских военнослужащих.

Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения.

Указано, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивают совместный план действий и оценивают потенциальные угрозы.