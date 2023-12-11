Очередной инцидент с участием «Аэрофлота»

С "Аэрофлотом" приключился очередной инцидент – самолет Boeing, выполняющий рейс из Красноярска в Пхукет, дважды не смог взлететь. На борту находилось 387 пассажиров, которые в течение 13 часов так и не смогли вылететь из аэропорта, сообщает The Moscow Times.

Этот инцидент стал пятнадцатым за декабрь, который повлек за собой проблемы с российскими авиакомпаниями. В числе недавних инцидентов:

12 декабря: рейс Utair из Москвы в Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами на борту совершил вынужденную посадку из-за неисправности шасси. В тот же день Ан-24, летевший в Бодайбо, вернулся в Иркутск после отключения показателя скорости.

10 декабря: Superjet SSJ-100 авиакомпании "Ираэро" вернулся в аэропорт из-за проблем с уборкой шасси.

8 декабря: Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" совершил аварийную посадку в Минводах из-за разгерметизации салона, а Boeing-737 авиакомпании S7 вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.

7 декабря: на борту грузового Ту-204 авиакомпании "Авиастар-ТУ" произошло возгорание двигателя.

6 декабря: Boeing-777 "Аэрофлота" столкнулся с возгоранием из-за замыкания.

5 декабря: у Ан-12 отказала система управления рулем, еще один самолет аварийно сел из-за отказа системы стабилизации.

2 декабря: Airbus А321 "Аэрофлота" совершил аварийную посадку в Шереметьево, Superjet 100 авиакомпании "Ямал" - в Тюмени, оба - по техническим причинам.

1 декабря: Airbus A321 "Аэрофлота" приземлился в Пулково, а Boeing 737 "Аэрофлота" - в Южно-Сахалинске, оба из-за технических проблем. В Новосибирске у самолета "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки.

По данным Newsweek, с начала года зарегистрировано более 180 случаев авиаинцидентов в полетах российских самолетов, в то время как в 2022 году таких инцидентов было всего 60.