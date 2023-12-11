Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 19:35

Владимир Ильич Ленин, не к ночи будет помянут, как-то сказал: «Самым важным из искусств для нас является кино». Прямо как в воду смотрел! Ведь в те далекие годы кинематограф делал только первые шаги, и никто представить не мог, какое влияние обретет кино через какие-нибудь несколько десятков лет. Но вождь мирового пролетариата потому и увековечил себя еще при жизни, что раньше всех живых понял, какие безграничные возможности в манипуляциях общественным мнением дает кинематограф профессиональным людям с богатой фантазией и нечистой совестью.

Сегодня кино не столько даже отображает реальность, сколько создает ее, формируя в нас поведенческие инстинкты и влияя на наши представления о жизни. Согласитесь, что, к примеру, бодибилдинг, который в советское время почему-то назывался «культуризмом», 90 процентами своей бешеной популярности обязан Голливуду, выведшему на большие экраны в 70-80-е годы ХХ века целый батальон накаченных супергероев во главе с австрийским иммигрантом Арнольдом Шварценеггером. Или что мы вспоминаем, едва заслышав слово «Вьетнам»? Правильно - войну и напалм, непроходимые джунгли, партизанские вылазки вьетконговцев и раненых американских солдат, ждущих спасительного вертолета. При том, что никто из нас в жизни не был во Вьетнаме и уж, тем более, в составе армии США. Зато все мы видели «Взвод» Оливера Стоуна и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Копполы. Словом, если не брать в расчет откровенно пропагандистские фильмы, которые, как правило, получаются не слишком убедительными, то кино порой оказывает на социум влияние, о котором режиссер даже не думал. Кроме того, разное кино воздействует на разные народы совершенно по-разному, и один и тот же фильм воспринимают в Латинской Америке совсем не так, как, скажем, в Европе.

Чтоб не забираться в дебри психологического воздействия киноиндустрии на массовое сознание, приведу в пример позднесоветскую Грузию и скажу, отвечая за каждое свое слово: ни один из многочисленных завоевателей и захватчиков моей страны не внес в мозги молодых грузин такие разброд и сумятицу, как два голливудских фильма – «Лицо со шрамом» и «Однажды в Америке». В эпоху разгула криминального менталитета Тони Монтана и группа еврейских парней из Нью-Йорка стали объектами для подражания подавляющего большинства молодого поколения Грузии. Этих киногероев боготворили, на них стремились быть похожими, у них перенимали все - от интонаций в разговоре с женщинами до приемов рукопашного боя, их мозги на всю жизнь пропитались сладостным ядом криминальной романтики. Словом, для большинства грузин того периода фильм «Однажды в Америке» — это про их детство, а «Лицо со шрамом» - про будущее, про то, какими они хотят быть. Казалось бы, ну, что может быть ужаснее для молодого человека, чем образ злобного, ограниченного и угрюмого кубинского бандита-наркоторговца в качестве идеала? При этом режиссеры обоих фильмов были предельно далеки от романтизации своих героев. Тони Монтана в «Лице со шрамом» - на редкость неприятный и плохо воспитанный бандит, которому в конце фильма, где его расстреливают в упор, даже помочь некому. Так же печально закончили свою жизнь и герои драмы «Однажды в Америке» - двое погибли, один покончил с собой, запрыгнув во вращающийся механизм мусоровоза…

Своими фильмами оба режиссера как бы предупреждали молодых людей, рвущихся в бандиты: не идите по этой дороге, это - путь в никуда. Но, как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть! В США, Европе, в цивилизованных странах оба эти фильма смотрели десятки миллионов человек, но никому из них и в голову не пришло превращать их в общенациональный культ. Однако на просторах бывшего СССР, пропитанных духом криминала и воровских понятий, случилось именно это. Великий Мартин Скорсезе, наверняка, застрелился бы от отчаяния, узнав, что целые поколения советском молодежи преклоняются перед созданным им образом бандита, наркобарона и убийцы Тони Монтаны, что семена его криминальной саги упали на благодатную почву, и кино в итоге перекочевало в жизнь. Сколько раз мы слышали и продолжаем периодически слышать новости о том, как из-за пустячного конфликта группа молодых людей подъезжала куда-то на машинах, чтобы открыть огонь по таким же, как они, молодым людям. Глупые, слаборазвитые особи жили, а многие продолжают жить картинками, увиденными на экранах – перестрелки, нападения на машины, разборки с ножами и кастетами... При этом такое ощущение, что они уходят с киносеанса, не досмотрев фильм до конца, не увидев, чем заканчивают герои. Они видят Тони Монтану, лихо расправляющегося с врагами, развалившегося на леопардовой обивке сиденья своего “кадиллака”, заколачивающего миллионы долларов, но словно бы не замечают Тони, плавающего в луже собственной крови. Такой вот парадокс!

Именно поэтому, в странах, похожих на бывший Советский Союз и некоторые государства Латинской Америки, тяготеющих к тем или иным формам криминальных понятий, ни в коем случае нельзя показывать гангстерские фильмы и сериалы. Криминальные понятия сродни алкоголизму. Как известно, бывших алкоголиков не бывает, и избавление от этой привязанности есть ничто иное, как каждодневная борьба с самим собой. Сорвешься один раз – и болезнь вернется. То же самое и комплекс криминальной "понятийности": вам кажется, что его, вроде, уже нет. Но стоит только дать ему волю, и вы удивитесь тому, как быстро и безболезненно он вернется. Не верьте режиссерам, которые говорят: «Мы не воспеваем уголовную романтику, наоборот, мы показываем, как это плохо». Я не исключаю, что они искренне верят в то, что говорят. И порой им действительно кажется, что они сняли фильм, который рассеивает ореол бандитской романтики. Однако реальность все равно внесет свои коррективы, и в обществе, зараженном бациллами криминальных понятий, благие намерения режиссеров и киносценаристов можно спустить в унитаз. Ибо необразованное молодое быдло будет видеть в этих фильмах и сериалах не то, что вы задумали, а то что они хотят и способны увидеть. У России есть богатый опыт в этой сфере – сериал “Бригада", в котором, как вы помните, трое из четырех основных героев погибают. Но, как уже было замечено, этот неприятный факт словно бы выпал из коллективной памяти массового телезрителя. Зато молодые россияне запомнили, как они сильные, справедливые и человечные мужики, как свято они блюдут данное слово и как умеют защитить себя и своих друзей.

Сейчас постсоветское пространство, что называется, запоем смотрит крайне вредоносный, на мой взгляд, сериал – «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проблемы заложены в самом названии, в том, как гордо и по-мужски привлекательно звучит для молодежи и совсем еще мальчишек название «Слово пацана»! А почему, собственно, нет? Суровые пацаны с улиц борются за справедливость, держатся вместе, не обижают слабых и, главное, по-пацански держат слово. Какие прекрасные, честные и открытые ребята!.. Я понимаю, что авторы этого сериала, как, впрочем, и создатели “Бригады”, не собирались романтизировать посредством киноязыка повседневную жизнь малолетних бандюганов и их криминальных наставников. Но здесь, как раз, работает старая, как мир, истина - неважно, что ты сказал, важно, как тебя поняли. А в странах, генетически зараженных вирусом криминальных понятий, «Слово пацана» поймут однозначно!