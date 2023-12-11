Коллектив Минтруда посетил могилу Гейдара Алиева

Коллектив Министерства труда и социальной защиты населения посетил на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В министерстве также состоялось мероприятие, посвященное дню памяти Гейдара Алиева. К бюсту общенационального лидера были возложены цветы, а его память почтили минутой молчания.

Министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев сказал, что период руководства Гейдара Алиева Азербайджаном вписан золотыми буквами в историю страны как этап великого строительства и всестороннего развития.

Было подчеркнуто, что основой философии государственности Гейдара Алиева является укрепление социального благосостояния населения и создание надежной системы социальной защиты.

Возвращение общенационального лидера к руководству республикой по призыву народа в июне 1993 года, изменив судьбу страны от упадка к прогрессу, создало возможность для построения современного независимого азербайджанского государства и становления на долгосрочный путь развития.

Сахиль Бабаев отметил, что успешная стратегия социально-экономического развития великого лидера продолжается на высоком уровне под руководством президента Ильхама Алиева. Как было отмечено, благодаря особой заботе главы государства социальной сфере, последовательным социальным реформам, программы социальной защиты и активной занятости не раз расширялись. Обеспечено многократное увеличение социальных выплат, создание современной инфраструктуры социальной защиты и реабилитации.

После Великой Победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне, восстановительных и строительных работ на освобожденных от оккупации территориях, в рамках госпрограммы «Великое возвращение» осуществлены широкомасштабные мероприятия в направлении переселения жителей на эти территории и обеспечения их активной занятости.