В Белом доме признались: денег для Украины не осталось

Оставшихся у Белого дома средств на поддержку Украины хватит только на пару недель. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, этого хватит только на два пакета военной помощи.

«Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать», — сказал Джон Кирби в интервью CNN. «Нам нужно это дополнительное финансирование. У нас осталась еще пара недель», — отметил представитель Белого дома. «Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», — добавил он.

Джон Кирби также сообщил, что президент США Джо Байден на следующей неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещает ему продолжить «упорно работать» над дополнительными средствами на военную помощь. Кроме того, в ближайшие дни США анонсируют новый пакет военной помощи и, возможно, еще один до конца этого года. В ноябре Джон Кирби говорил, что США потратили 96% выделенных на помощь Украине средств.

В ноябре Белый дом запросил выделение $106 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Украине предполагалось выделить $61 млрд. Однако Сенат все еще не согласовал передачу средств: этому мешают республиканцы, настаивающие на том, чтобы в пакет помощи были внесены поправки об ужесточении миграционного законодательства и укреплении южных границ.