Россия всегда готова принять переговоры по азербайджано-армянскому урегулированию, рассчитывает, что в Баку и Ереване принимают в расчет актуальность соответствующего предложения. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Наши предложения о проведении мирных переговоров по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном на московской площадке имеют открытый характер для наших партнеров из Армении и Азербайджана. Мы очень надеемся, что в Ереване и Баку помнят об этом и понимают это", — отметил замминистра на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Мы всегда готовы к такой работе", — добавил Галузин в ответ на вопрос, прорабатывается ли сейчас по дипломатическим каналам встреча глав МИД трех стран в Москве.

Он добавил, что расширение наблюдательной миссии ЕС в Армении не посодействует армяно-азербайджанскому урегулированию, только усилит напряженность. Политика Евросоюза в Закавказье направлена исключительно на вытеснение России, отметил замглавы МИД РФ.