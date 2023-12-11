В Карабахе погиб российский миротворец

Российский миротворец погиб 11 декабря в Карабахском регионе Азербайджана в результате съезда с горной дороги БТР-82. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"11 декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое - получили травмы средней и тяжелой степени", — говорится в бюллетене.

В нем отмечается, что при участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь. Получившие травмы военнослужащие авиационным транспортом российского миротворческого контингента доставлены для дальнейшего лечения в стационарное медицинское учреждение.