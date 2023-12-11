Байден не спасует перед ультиматумами республиканцев

Американский президент Джо Байден настроен на достижение с республиканцами договоренностей, предусматривающих выделение средств на помощь Украине при принятии дополнительных мер по охране границы США с Мексикой, но не приемлет ультимативные требования законодателей. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден говорил, что он готов к переговорам для достижения двухпартийной договоренности по юго-западной границе и выступал в их поддержку. Но президент Байден также говорил, что его администрация не готова просто принять ультимативные требования, пока помощь Украине удерживается в заложниках", — сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

Салливан отметил, что считает необходимым "проработать вопросы, касающиеся пограничной политики и ресурсов". "И президент готов к этому. Но в итоге США не могут оставить Украину", — полагает он.

Помощник американского лидера добавил, что выделение дальнейшей помощи Киеву поддерживает "значительное двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате" Конгресса.

Напомним, в октябре администрация Байдена запросила дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, преимущественно для поддержки Израиля и Украины, а также для противодействия Китаю и России, на сумму около $106 млрд. Однако, судьба запроса остается в подвешенном состоянии из-за сопротивления некоторых республиканцев в Конгрессе, особенно в связи с финансированием Украины и предложений связать это с ужесточением контроля на южной границе США. Попытка принять законопроект на прошлой неделе потерпела неудачу в Сенате, несмотря на призывы президента Байдена к Конгрессу перед рождественскими каникулами.