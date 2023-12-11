На границе с Грузией стоят сотни азербайджанских грузовиков

На таможенно-пограничном пункте пропуска "Красный Мост" на азербайджано-грузинской границе ожидают проезда 1285 грузовых автомобилей. Об этом сообщили во вторник в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на таможенно-пограничном пункте пропуска "Астара" ожидают проезда 230 грузовиков, "Билясувар" - 68, "Мазымгара" - 52, "Самур" и "Ханоба" - по 10 грузовиков.

Напомним, затор грузовиков возник в связи с ранее введенными ограничениями движения на таможенном посту "Верхний Ларс", расположенном на границе между Россией и Грузией, из-за плохих погодных условий.