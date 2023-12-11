ЕС ужесточает наказание за обход санкций

Евросоюз намерен сажать в тюрьму на срок до пяти лет тех, кто торгует с Россией санкционными товарами, оказывает ей запрещенные услуги или помогает попасть на территорию ЕС фигурантам черного списка. Как говорится в заявлении Совета ЕС, кроме того, их следует штрафовать.

Данная директива относится не только к санкциям против России, но и к нарушению всех санкций, введенных Евросоюзом против любой страны мира.

Однако особый акцент был сделан на России: приветствуя достижение политического соглашения по тексту этой директивы между институтами ЕС, Еврокомиссия написала в соцсети X, что те, кто поддерживает власти РФ, "в рабочем порядке должны заплатить цену".