Зеленский не разубедил республиканцев обновлено 22:02
После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что условия оказания помощи Украине останутся неизменными, передает CNN.
Во вторник Джонсон сообщил о том, что встреча с Зеленским была «хорошей», но подчеркнул свою решимость в вопросе урегулирования проблем на американской границе перед продвижением законопроекта о помощи Украине.
«С самого начала, когда мне вручили молоток, нам нужна была ясность в отношении того, что мы делаем в Украине и как мы будем осуществлять надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков, и нам были нужны преобразующие изменения на границе. Пока мы не получили ни того, ни другого», — сказал Джонсон, описывая ситуацию на границе как «абсолютную катастрофу».
Он добавил, что «первое условие любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности». Джонсон настаивает на разработке четкой стратегии Белым домом, которая поможет Украине одержать победу.
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Президент Украины Владимир Зеленский покинул встречу в Конгрессе США, где он в сопровождении Чака Шумера и Митча Макконнелла пытался убедить сенаторов в необходимости поддержки его страны. Ответив лишь взглядом на вопросы репортеров, Зеленский спешно направился в Палату представителей для следующей встречи, передает BBC.
Шумер, возвращаясь к журналистам, передал слова Зеленского: «Если ему помогут, он сможет выиграть эту войну». Он добавил: «Если мы проиграем, то Путин выиграет, что будет очень опасно для Соединенных Штатов». Из зала слышались громкие аплодисменты, подчеркивая восприимчивость к выступлению украинского лидера.
Теперь Зеленский стоит перед задачей убедить республиканцев в Палате представителей поддержать законопроект о помощи Украине. Однако высокопоставленный республиканец Линдси Грэм сказал BBC: «Я восхищаюсь [Зеленским], но он нисколько не изменил моего мнения». Грэм настаивает, что безопасность американских границ мешает заключению сделки, и пакет помощи на 60 млрд долларов был заморожен в Сенате республиканцами, требующими решительных реформ в иммиграционной политике.
Грэм добавил, что количество людей, пересекающих южную границу и имеющих связи с террористами, «просто поражает».
Сенатор-республиканец Эрик Шмитт после встречи с Зеленским также выразил своё разочарование: «Вопросы были очень заранее подготовлены... Все это мы уже слышали». Он указал на отсутствие конкретных ответов на главные вопросы, касающиеся конечной судьбы военной помощи: «Когда вы приходите в Конгресс США и просите 60 млрд долларов... мы имеем право на более конкретные ответы».