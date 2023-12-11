Во вторник Джонсон сообщил о том, что встреча с Зеленским была «хорошей», но подчеркнул свою решимость в вопросе урегулирования проблем на американской границе перед продвижением законопроекта о помощи Украине.

«С самого начала, когда мне вручили молоток, нам нужна была ясность в отношении того, что мы делаем в Украине и как мы будем осуществлять надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков, и нам были нужны преобразующие изменения на границе. Пока мы не получили ни того, ни другого», — сказал Джонсон, описывая ситуацию на границе как «абсолютную катастрофу».

Он добавил, что «первое условие любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность касается в первую очередь нашей собственной национальной безопасности». Джонсон настаивает на разработке четкой стратегии Белым домом, которая поможет Украине одержать победу.