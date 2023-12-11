В Москве допустили примирение между Баку и Ереваном до конца года

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин воздержался от комментариев по перспективам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

"Я предпочел бы как дипломат все-таки воздержаться от прогнозов", — отметил замминистра на соответствующий вопрос журналистов на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Приглашения российской стороны в адрес Армении и Азербайджана продолжать диалог по мирному урегулированию на базе тех принципов, которые сформулировали лидеры наших стран в ноябре 2020 года и позднее, остаются в силе, остаются открытыми", — добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что неформальная встреча глав государств стран - участниц объединения состоится 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Шанс на подписание мирного армяно-азербайджанского договора до конца года есть всегда, заявил Галузин.

"Этот вопрос, наверное, лучше адресовывать дипломатам Армении и Азербайджана, но хотел бы сказать так, что шанс есть всегда, а воспользуются ли им Армения и Азербайджан - [вопрос]", — отметил замминистра.

7 декабря администрация президента Азербайджана и аппарат премьер-министра Армении выступили с совместным заявлением и сообщили, что Баку и Ереван подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности. Азербайджан в знак доброй воли освободил 32 армянских военнослужащих, а Армения - 2 азербайджанских военнослужащих.