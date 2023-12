Алиев о готовности Баку провести COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о готовности страны к проведению 29-й сессии Конференции сторон (COP29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2024 году. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети X.

В своем заявлении Алиев подчеркнул стремление Азербайджана к повышению энергоэффективности и рассказал, что экологически чистый рост являются национальным приоритетом: "Чистая окружающая среда и зеленое развитие являются одними из наших национальных приоритетов. Возобновляемая энергетика в Азербайджане набирает обороты".

Президент выразил благодарность за поддержку заявки Азербайджана на проведение COP29: "Я выражаю искреннюю благодарность всем странам за их ценную поддержку заявки Азербайджана. Мы приложим все усилия, чтобы COP29 стал историей успеха".

Алиев также поблагодарил шейха Мохамеда бен Заида Аль Нахайяна, президента ОАЭ, за организацию предыдущей конференции COP28 и выразил надежду на совместную работу в области борьбы с климатическими изменениями.

Azerbaijan consistently supports global climate action and implements various energy efficiency measures. Clean environment and green growth are among our national priorities. Renewable energy is gaining momentum in Azerbaijan.

