Индия требует у США информацию о сепаратистах

Национальное агентство расследований Индии (National Investigations Agency, NIA) запросило у США информацию о сикхских сепаратистах, проживающих на американской территории, в рамках проводимого республикой расследования якобы планировавшегося там убийства сикха. Об этом сообщил на условиях анонимности сотрудник NIA, слова которого приводит Reuters.

По его словам, речь об обмене разведданными по этому делу шла на встречах директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея с индийскими официальными лицами в Нью-Дели.

"Индия обратилась к США с просьбой поделиться информацией о подозреваемых лицах, которые в последние годы были завербованы и внедрены в сепаратистское движение", — сказал индийский чиновник. Этот вопрос "очень подробно обсуждался командами сотрудников внутренней безопасности обеих стран", добавил он.

Ранее во вторник индийское агентство расследований в своем заявлении сообщило, что генеральный директор NIA Динкар Гупта встретился с Реем, который находится с визитом в Нью-Дели. Они "провели обсуждения по таким вопросам, как деятельность организованных террористических преступных сетей, текущие расследования в США в связи с нападением на консульство Индии в Сан-Франциско, расследования кибертерроризма и киберпреступлений различного рода".

На прошлой неделе федеральная прокуратура в американском штате Нью-Йорк сообщила, что предъявила обвинения гражданину Индии Никхилу Гупте в причастности к планированию убийства сикхского сепаратиста. Гупта был задержан в Чехии 30 июня. По версии американской стороны, он выполнял указания являвшегося организатором убийства индийского чиновника. Его имя и должность не раскрываются. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон относится к этому делу "очень серьезно" и ждет результатов начатого властями Индии расследования.

Как сообщала ранее газета Financial Times со ссылкой на источники, власти США сорвали заговор с целью убийства одного из лидеров сикхских сепаратистов в США. Целью заговора, по сведениям издания, был Гурпатвант Сингх Паннун, гражданин США и Канады, член запрещенной в Индии организации "Сикхи за справедливость". Эта базирующаяся в США группировка выступает за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. Официальный Нью-Дели выразил тогда обеспокоенность этими сообщениями.