Шольц убеждает Орбана

Канцлер Олаф Шольц, по словам высокопоставленных источников в правительстве Германии, хочет добиться единогласного решения в пользу Украины на саммите ЕС на этой неделе, передает Bild.

В связи с этим глава немецкого правительства пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не накладывать вето на пакет экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Кроме того, Шольц, как утверждают источники, прикладывает все усилия для того, чтобы добиться от Орбана согласия на запланированное начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако сейчас «трудно сказать», получится ли у Шольца продавить Орбана.

«Мы явно полагаемся на план А, а переговоры покажут все остальное», — сказал один из чиновников. Он добавил, что «план А» — это единогласное решение всех 27 государств-членов Евросоюза.