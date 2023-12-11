Байден резко раскритиковал Нетаньяху

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует изменить состав своего нынешнего правительства, которое, по его словам, из-за своей бескомпромиссности усложняет поддержку Израиля международным сообществом в конфликте с ХАМАС, передает The Times of Israel.

"Это самое консервативное правительство в истории Израиля", — заявил Байден во время сбора средств на свою предвыборную кампанию в Вашингтоне. Президент добавил, что это правительство не заинтересовано в решении о создании двух государств, к чему призывает Вашингтон после войны с ХАМАС.

Байден отмечал, что в правительство Нетаньяху входят "самые экстремистские" члены, которых он когда-либо видел, однако до сих пор не призывал к изменению состава израильской коалиции. Центристская партия национального единства под руководством Бени Ганца присоединилась к правительству после начала войны, но ультраправые партии, такие как "Оцма Иегудит" и "Религиозный сионизм", остаются влиятельными, несмотря на отсутствие представителей в военном кабинете.

"Нетаньяху – мой хороший друг, но я считаю, что ему нужно измениться", — сказал Байден на мероприятии, организованном Лессом Розенбергом, бывшим президентом AIPAC. Президент США также выразил опасение, что Израиль начинает терять международную поддержку. "Биби предстоит принять трудное решение", — добавил он.

Вчера вечером Байден повторил свое уважение к Нетаньяху как дорогому другу, однако подчеркнул несогласие с его политическим курсом. Президент подчеркнул, что израильский премьер "не может исключать создание палестинского государства в будущем".

Ранее сегодня Нетаньяху усилил свою риторику против возможности возвращения палестинской администрации в Газу.