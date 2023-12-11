В Украине прокомментировали слухи об увольнении Залужного

"В военном руководстве всегда есть переходные вещи, которые были ко мне, и с которыми я очень открыт к обществу и своим коллегам отношусь. В этом плане вопрос такой не стоит. Я знаю, его раскручивают и внешне, и внутренне. Мы сегодня были вместе с главкомом, поздравляли командующего Сухопутными войсками. Я всегда шучу по этому вопросу с Валерием Федоровичем, говорю: "Кто на этот раз тебя увольняет?".

Также Умеров отметил, что по изменениям военного командования он всегда открыт. Если будут планироваться какие-то изменения, он будет о них сообщать.

The Economist написал статью о том, что параллельно с мрачной реальностью окопной войны становится все более напряженным "политическое поле битвы" в Киеве, президент Украины Зеленский видит конкурента в Залужном, а политическая грызня вредит Украине. В то же время, по информации от источников "Украинской правды", Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного, что мешает Залужному командовать всей армией.