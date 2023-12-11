Австрия — следующий обструкционист усилий ЕС по Украине?

Послы Евросоюза до сих пор не смогли достичь договоренности по 12-му пакету санкций ЕС против России - на этот раз из-за позиции Австрии, которой не нравится, что в списке спонсоров войны находится Raiffeisen Bank. Как передают украинские СМИ, об этом стало известно от редактора "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикарда Джозвяка.

По его словам, недовольство Австрии вызывает тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

"Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций в отношении РФ. Теперь Австрия жалуется на то, что банк Raiffeisen попал в украинский черный список НПО", – написал журналист.

Raiffeisen является одним из немногих европейских банков, продолжающих работу в России, банк еще и на 200% воспользовался санкциями, повлекшими выход из российского рынка его конкурентов.

Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, из которых затем финансирует бюджет России своими налогами.

Следует отметить, что соседка Австрии Венгрия месяцами блокирует выделение 500 млн евро из Европейского фонда мира, через который финансируется помощь для Украины, из-за того, что украинское НАПК внесло крупнейший венгерский банк – OTP Bank – в список "спонсоров войны". В начале октября Украина изъяла OTP Bank из списка, удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта. Однако Венгрия утверждает, якобы Украина не предоставила гарантий о том, что ситуация с OTP Bank или любым другим венгерским предприятием никогда не повторится, поэтому продолжает удерживать свое вето.