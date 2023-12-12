Россия потеряла 87 процентов своих наземных войск и две трети танков, которые были на активной службе до начала вторжения в Украину. Эти данные содержатся в рассекреченной разведывательной оценке США, предоставленной Конгрессу, сообщает CNN.

Несмотря на тяжелые потери в людях и технике, российский президент Владимир Путин решительно настроен продолжать войну, приближающуюся к своему двухлетию в начале следующего года.

По словам американских чиновников, Украина остается уязвимой, несмотря на ожидаемое контрнаступление, которое застопорилось осенью. Соединенные Штаты выражают обеспокоенность и не ожидают значительных успехов Киева в ближайшие месяцы.

Оценка, направленная в Капитолий в понедельник, приходит на фоне дебатов в США о дальнейшем финансировании Украины. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, где встретился с американскими законодателями и президентом Джо Байденом в попытке обеспечить дополнительную военную и экономическую помощь для продолжения борьбы против России.

Россия продолжает военные действия, несмотря на потери, используя старые запасы советской эры и снижая стандарты набора. Однако, по данным оценки, война серьезно затруднила 15-летние усилия России по модернизации сухопутных войск. Из 360 000 солдат, вторгшихся в Украину, Россия потеряла 315 000, а также 2 200 из 3 500 танков и 4 400 из 13 600 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

«К концу ноября Россия потеряла более четверти своих довоенных запасов сухопутной военной техники», — говорится в оценке. «Это снизило сложность и масштабы российских наступательных операций, которые не смогли добиться значительных успехов в Украине с начала 2022 года».