Разлад между Пакистаном и Афганистаном углубляется

МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Афганистана в связи с нападением террористов в районе Дарабан провинции Хайбер-Пахтунхва . Об этом сообщает пресс-служба пакистанского внешнеполитического ведомства.

"Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением", — говорится в пресс-релизе. Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.

Как отмечается в сообщении МИД Пакистана, в результате теракта в районе Дарабан, ответственность за который взяла на себя группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка движения "Талибан"), погибло "множество людей, включая 23 военнослужащих".

"Пакистан выступил с решительным демаршем в адрес временного правительства Афганистана в связи с произошедшим сегодня смертоносным нападением", - говорится в пресс-релизе. Временному поверенному в делах Афганистана было предложено передать в Кабул требование Исламабада о проведении расследования, публичном осуждении нападения и выдаче участников и организаторов теракта пакистанским властям.