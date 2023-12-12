В метеослужбе опровергли слухи: зимы не будет

На некоторых сайтах со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу распространена ложная информация о том, что 14-15 января в Баку и на Апшеронском полуострове якобы будет снег, мороз, сильный ветер. Как сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов, прогноз погоды на январь не выдавался.

«Мы рекомендуем представителям СМИ получать прогнозы погоды с официальной страницы Национальной гидрометеорологической службы www.meteo.az», — сказал начальник службы.