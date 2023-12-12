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Президента Украины Владимира Зеленского поставил в тупик вопрос американского журналиста о шансах Украины на победу без новой помощи США: он ничего не сказал и слегка пожал плечами, сообщает Bloomberg. "Я спросила Зеленского во время встречи с Байденом, сможет ли он победить Россию без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожав плечами", — журналистка Bloomberg и пресс-пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

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На этот раз украинского президента принимают в Белом доме без помпезных церемоний, передает из Вашингтона корреспондент BBC Энтони Зуркер. В сентябре, напоминает он, администрация Байдена в буквальном смысле расстелила перед Зеленским красную ковровую дорожку. Кортеж украинского президента подъехал тогда к парадному южному входу в Белый дом сквозь строй солдат в парадных мундирах и с флагами. У входа Владимира Зеленского с женой встречали лично Джо и Джилл Байдены, и все четверо позировали для фотографов, после чего зашли в резиденцию по тому самому красному ковру. На этот раз, отмечает Зуркер, черный внедорожник подвез президента Зеленского к более скромному входу в Западное крыло, где его встретил представитель канцелярии американского президента, а сам Байден даже не появился. Как пишет корреспондент Би-би-си, такой скромный прием отражает сугубо деловой характер встречи и вместе с тем весьма пессимистичный настрой, который царит в Белом доме в связи с тщетными пока что попытками заручиться одобрением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе, где доминируют скептически настроенные республиканцы. Зеленского встретили у Белого дома pic.twitter.com/MENUg49sZb — Bellman13 (@Bellman138) December 12, 2023

*** 23:52



Президент США Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Не хочу, чтобы вы теряли надежду в борьбе с российским вторжением", — также сказал президент США своему коллеге. Байден считает, что Конгресс США должен одобрить помощь Украине в размере более 60 млрд долларов. Если этого не случится, это стало бы "рождественским подарком Путину", добавил президент США. Он заверил Зеленского в дальнейшей поддержке. Президент Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Америку и других союзников Киева за поддержку и заявил, что Украина может победить Россию. Он отметил победы Украины в Черном море и подчеркнул, что хотел бы укрепить ПВО страны, которая играет ключевую роль в защите мирного населения.