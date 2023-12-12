Ирландия сокращает поддержку украинских беженцев

Правительство Ирландии объявило о предстоящем сокращении пособий, которые получают беженцы с Украины, передает RFI.

В эту страну с пятимиллионным населением прибыло 101 200 человек из Украины, 74 500 из которых размещены государством. Более 16 000 человек, по данным ирландского правительства, трудоустроены.

Стало известно, что правительство Ирландии сократит размер пособий украинским беженцам почти в шесть раз — с 220 до 38,8 евро в неделю.

Кроме того, прибывшим в Ирландию украинцам ограничат право проживания в государственном жилье тремя месяцами. Затем им придется найти собственное место для проживания. Эти меры начнут действовать с конца января или с начала февраля.