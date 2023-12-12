Венгрия хочет подороже «продать» свое вето по Украине

Будапешт готов отозвать вето на финансирование Украины от ЕС в обмен на миллиарды евро, которые ЕС удерживает из-за проблем с демократией в Венгрии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного политического советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана.

Балаш Орбан подчеркнул, что Венгрия хочет получить около 30 млрд евро от ЕС.

Он также заявил, что Венгрия по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи и предпочитает, чтобы ЕС предложил Киеву финансирование на один год без внесения поправок в бюджет.