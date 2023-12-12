Вечером во вторник, 12 декабря, на территории Одесской области Украины были слышны взрывы. Соответствующие данные предоставили ранее сегодня сотрудники украинских средств массовой информации.

Уточняется, что взрывы прогремели в Одессе и Черноморске. Журналисты отметили, что, вероятно, работает система противовоздушной обороны. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Отметим, что в Одесской области уже больше часа звучат сирены воздушной тревоги.