Записал: Ага Гасымлы, собкор 12 декабря 2023, 23:34

Официальный Израиль возмущен тем фактом, что структуры ООН крайне медленно и неохотно выражают осуждение зверских убийств израильских граждан и особенно насилия над женщинами, совершенных боевиками ХАМАС 7-го октября. Отметим, что недавно структура «ООН-женщины» опубликовала заявление, в котором говорится, что она «безоговорочно осуждает жестокие нападения со стороны ХАМАС» и «встревожена многочисленными сообщениями о гендерных злодеяниях и сексуальном насилии во время этих нападений». По данным полиции Израиля, расследовавшей трагические события 7 октября, собрано более 1.500 свидетельств о фактах изнасилований со стороны боевиков ХАМАС. В заявлении полиции отмечается, что на протяжение пяти дней, пока боевики находились на территориях Израиля, приграничных с сектором Газа, ими были совершены садистские групповые изнасилования женщин и сексуализированные надругательства над их трупами.

«Некоторые женщины были изнасилованы еще до смерти, другие – в момент нанесения ранений, а некоторые были уже мертвы, когда террористы насиловали их тела», - говорится в заявлении полиции. Благодаря свидетельским показаниям жертв террористов, женщин, которым удалось спастись из плена, благодаря фотографиям и кадрам видеосъемок с нательных камер боевиков ХАМАС, участвовавших в нападении, сотрудников поисковых служб, заключениям медицинской экспертизы на военной базе в Беэр-Шеве, куда привозили тела погибших израильтян, были получены неопровержимые доказательства массовых изнасилований, в ходе которых женщин, прежде чем убить, насиловали и наносили увечья. Давид Кац, руководитель отдела уголовного розыска подразделения полиции «Лахав-443», познакомил журналистов с показаниями выживших участников фестиваля. Согласно одному из них, боевики, вторгшиеся из Газы, подвергли одну из пойманных девушек групповому изнасилованию, после чего изувечили ее, а затем один из террористов, не переставая насиловать свою жертву, выстрелил ей в голову. Симха Грейман, волонтер из еврейской организации ЗАКА, принимавший участие в поисково-спасательных операциях, описал на сессии ООН по сексуальному и гендерному насилию, организованной Израилем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, лежавшую на кровати обнаженную по пояс женщину с пулей в затылке и боевой гранатой, которую террористы вложили ей в руку. Другой женщине вбили в гениталии гвозди и разные предметы, ее тело было так изуродовано, что его не смогли опознать. Яэль Шерер, правозащитница из группы по борьбе с насилием, сообщила, что жертвами сексуализированного насилия со стороны боевиков были также мужчины.

«Террористы ХАМАС старались опозорить, обесчестить, морально надломить людей самыми разными способами, - рассказала Шерер. - Мы видели людей, которые истекали кровью… Людей разного возраста, которые были догола раздеты и привязаны к мебели». Израильские правозащитники обвиняют комитет «ООН-женщины» в том, что эта структура до сих пор отказывается признавать факт применения 7 октября боевиками ХАМАС сексуализированного насилия в отношении израильтян. В свою очередь, лидеры ХАМАС категорически отвергают все обвинения в совершении изнасилований, называя их «клеветническими измышлениями израильской пропаганды». «Очевидно, что изнасилования жителей кибуцев и участников рейв-фестиваля — это не спорадические случаи, а орудие войны ХАМАС с Израилем, средство запугать и унизить человеческое достоинство, - сказал в беседе с haqqın.az известный израильский юрист Максим Гуллер, автор одноименного телеграмм-канала. - В найденных у боевиков методичках есть пункт, по которому попавшие им в руки женщины-израильтянки — это «трофеи войны с сионистами». По словам Гуллера, следствием установлено, что групповым изнасилованиям и жестокому глумлению подергались израильтянки в возрасте от трех до семидесяти шести лет.

«Есть доказательства совершения боевиками ХАМАС военных преступлений против гражданского населения, входящих в разряд преступлений против человечности, - подчеркнул адвокат. - К сожалению, на деле «ООН-женщины» сделали только вид, что осудили эти преступления. Обратите внимание на формулировку: «ООН потребовала провести расследование совершенных преступлений в отношении женщин на оккупированных палестинских территориях». С каких это пор приграничные с Газой территории Израиля стали оккупированными? Кроме того, есть многочисленные свидетельства изнасилований в Газе заложниц и пленных женщин-военнослужащих Армии обороны Израиля. Структура «ООН-Женщины» ведет однобокую политику, создается впечатление, что страдают только палестинские женщины. Что же касается чудовищных актов сексуального насилия над израильтянками, то в этой связи нет ни слова упрека. И все это при том, что на прошлой неделе Гилад Эрдан, представитель Израиля в Организации Объединенных Наций, представил на специальной встрече факты и доказательства зверств ХАМАС. В этой встрече участвовал главный следователь полиции Израиля, который ведет расследование всех фактов военных преступлений ХАМАС. Эти животные убивали, насиловали и брали в заложники маленьких девочек и пожилых женщин, на глазах у других захваченных насиловали одновременно по четыре-пять человек. Вниманию ООН были представлены заключения медицинской и судебной экспертиз, в соответствии с которыми боевики ХАМАС вырезали женщинам груди, стреляли в их половые органы, обливали их бензином и сжигали, подчас еще живыми… Аккредитованным при ООН журналистам были представлены видеопоказания очевидца музыкального фестиваля, в которых он подробно описывает групповые изнасилования, нанесение увечий, казнь одной из жертв... Видео обнаженных, окровавленных женщин, снятые ХАМАС в день нападения, а также фотографии тел, сделанные в кибуцах и на территории фестиваля, дают все основания полагать, что нападавшие подвергли женщин массовому сексуальному насилию. На многочисленных фотографиях с мест нападения видны окровавленные тела женщин, обнаженные до пояса, с разорванным нижним бельем, расставленными ногами, со следами травм гениталий и ног...»

Максим Гуллер утверждает: после того, как ЦАХАЛ и другие израильские военные структуры вошли в районы нападения ХАМАС, было обнаружено множество обезображенных, обгорелых трупов. «Следствие по делам изнасилований и зверств продолжается, и пока сложно сказать точное количество таких преступлений, - сказал он. - Заложники, которые были отпущены палестинцами в результате переговоров, прямо или косвенно подтверждают факты совершения ХАМАС военных преступлений на территории Израиля и в секторе Газа. Все это говорит о том, что идеология, которой руководствовались джихадисты, идентична идеологии фанатиков ИГИЛ, точно так же зверствовавших в Ираке. В методичке боевиков ХАМАС содержалась инструкция относительно действий после того, как будет преодолен израильский забор безопасности. Так вот, там, помимо убийств, изнасилований и захвата заложников, было также требование «причинять евреям и тем, кто живет на израильской стороне, как можно больше страданий». Израильский юрист отметил, что с момента своего возникновения в 1988 году в основе идеологии ХАМАС лежали два направления: распространение исламского правления на всей территории, где живут палестинцы, а также убийство всех неверных. То есть тех, кто не исповедует ислам. «Насколько мне известно, ислам осуждает убийство гражданских лиц, - сказал Гуллер. - Но боевики ХАМАС убивали не только мирных израильтян, но и арабов-мусульман, и жителей Восточного Иерусалима. И вот на этом фоне генсек ООН Антонио Гутерриш, вместо того, чтобы осудить терроризм и содействовать борьбе с этим глобальным злом, вспомнил про 99-ю статью Устава ООН и призвал Совет Безопасности проголосовать за установление в Газе гуманитарного перемирия. Примечательно, что Гутерриш не предлагал воспользоваться 99-й статьей, когда Россия вторглась в Украину. И в этом – очередное подтверждение полной деградации ООН, свидетельство лицемерия этой международной структуры и ее приверженности политике двойных стандартов. Уничтожение ХАМАС как террористической организации в интересах не только граждан Израиля, но и мирных жителей Газы, остающихся заложниками в руках террористов».