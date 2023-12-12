В Газе обнаружили тела израильских заложников

Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные нашли тела двоих заложников, которых боевики ХАМАС удерживали в Газе.

Это 27-летняя Эден Зечария, похищенная с музыкального фестиваля Nova, и 36-летний Зив Дадо, которого Израиль ранее уже объявил погибшим.

ЦАХАЛ выразил соболезнования их семьям.

«Наша задача — найти пропавших и вернуть всех заложников домой. Мы работаем вместе с органами безопасности, используя все разведывательные и оперативные средства, чтобы вернуть всех заложников домой», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.