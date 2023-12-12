Армия России взяла под контроль Марьинку, полностью выбив подразделения ВСУ из райцентра под Донецком, утверждают российские военкоры.

Активное наступление Марьинском направлении началось несколько дней назад. ВС РФ атаковали при поддержке бронетехники и авиации.

"Подразделения 150-ой мотострелковой дивизии и 5 бригады "ДНР" (кавычки наши - ред.) слажено ударили по позициям врага. Противник покинул руины на окраине города", — пишет Telegram-канал "Военкоры русской весны".

Ранее британская разведка писала о "ползучем продвижении" российских войск через руины города, отметив, что украинские силы по-прежнему удерживают контроль над западной окраиной Марьинки.