США собирают коалицию против хуситов

Власти США считают, что защиту судов в Красном море от атак сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов) нужно обеспечить в рамках международного взаимодействия, Вашингтон обсуждает этот вопрос с несколькими государствами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Действия со стороны хуситов, которые мы наблюдаем, дестабилизируют обстановку, представляют опасность и, безусловно, являются вопиющим нарушением международного права, — сказал он. - Так что это международная проблема, которая требует международного решения".

"Мы продолжаем проводить тесные консультации с зарубежными союзниками и партнерами относительно создания морской оперативной группы. Сегодня я не могу заявить ничего конкретного. Мы сможем представить больше информации в ближайшем будущем", — добавил Райдер. Он уточнил, что США обсуждают этот вопрос с "множеством различных стран", но не назвал их.

Райдер сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин намерен на следующей неделе посетить Ближний Восток и провести встречи с представителями Бахрейна, Израиля и Катара.

Представитель Пентагона по просьбе журналиста также уточнил, что лица, которые, предположительно, несут ответственность за захват танкера Central Park у берегов Йемена в ноябре, все еще находятся на борту американского эсминца Mason. "Они сомалийцы. Они по-прежнему находятся на борту корабля США Mason. Мы продолжаем взаимодействовать с Министерством юстиции США по вопросу о том, какими будут дальнейшие шаги", — пояснил Райдер.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США и их союзники обсуждают формирование военно-морской оперативной группы, которая сможет обеспечить охрану судов, проходящих через Красное море.