Томас Малик, американец, который провел 27 лет в тюрьме по ошибочному обвинению, требует от властей Нью-Йорка выплатить ему компенсацию в размере 50 млн долларов. Эту информацию передает издание ABC.

Малик был осужден за жестокое убийство сотрудника метрополитена Нью-Йорка в 1995 году. Однако в прошлом году было установлено, что он и еще двое осужденных были признаны виновными на основании ложных показаний. Теперь 46-летний Малик требует компенсации за нанесенный ему моральный ущерб.

"Малик требует компенсации за должностные преступления, из-за которых ему пришлось провести порядка 27 лет в тюрьме, а также за те моральные и физические травмы, которые он получил, находясь под стражей", — говорится в заявлении адвокатов Малика.

Два других осужденных по ошибке в рамках этого дела, Винсент Эллербе и Джеймс Айронс, также требуют компенсации от властей, но сумма их требований пока не раскрывается.