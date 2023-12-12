Британская разведка о преимуществе Украины в боях

В британской разведке заявили, что российские военные испытывают трудности в ночных боях из-за недостатка тренировок и приборов ночного видения, в то время как Силы обороны Украины «преимущественно движутся ночью». Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 12 декабря.

Разведчики сделали соответствующий вывод на основе отчетов комбатантов, которые писали об этой тенденции с начала полномасштабного вторжения РФ.

В частности, в конце ноября автор российского канала, который утверждает, что является российским военным и базируется на Херсонщине, заявил о недостатке приборов для ночного видения (NVG) и камер со слабым светом для беспилотников. NVG часто фигурируют среди запросов российских подразделений.

При этом в отчете отмечается, что обычно украинские войска хорошо оснащены устройствами для ночного видения благодаря международным партнерам.

Кроме того, британская разведка предположила, что россияне в своей подготовке мало времени уделяли ночным тренировкам, вместо этого концентрируясь на дневных атаках, чтобы произвести впечатление на высших офицеров, когда те посещают тренировки.