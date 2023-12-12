США и Украина ищут новую стратегию после неудачного контрнаступления, чтобы перейти к обороне. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

Согласно информации издания, американские и украинские военные руководители разрабатывают новую стратегию, которую планируют применять с начала следующего года, чтобы восстановить успехи Киева и укрепить поддержку в конфликте с Россией.

Для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Газета утверждает, что новую стратегию могут начать воплощать в начале января. Агуто, который до этого был в Германии, приедет в Киев, чтобы давать советы командованию ВСУ.

Американцы настаивают на консервативной стратегии, сосредоточенной на удержании территории, которую контролирует Украина, укреплении позиций и накоплении запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в наступление, будь то наземные операции или удары на дальние расстояния, в надежде привлечь внимание мира.

Издание также утверждает, что украинские власти не понимают, насколько нестабильно финансирование со стороны США, у них нереалистичные ожидания и насчет того, что именно будут поставлять Штаты. Например, они просят «миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует».

А вот обучение украинских солдат на американский манер оказалось безуспешным. В Германии военных ВСУ учили прорываться через намного менее плотную оборону, чем ту, с которой они в итоге столкнулись.