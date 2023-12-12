Генассамблея ООН приняла антиизраильскую резолюцию по Палестине

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Палестине с требованием о прекращении огня, передает корреспондент ТАСС.

Генассамблея ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

153 государства проголосовали «за», 10 высказались «против», а 23 воздержались от голосования, сообщает британская служба BBC.

Между тем ТАСС сообщает, что Генассамблея ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине, которая включала бы в документ осуждение действий палестинского движения ХАМАС. За поправку с осуждением атаки ХАМАС проголосовали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались. Для принятия поправки было необходимо две трети голосов.