Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Туска

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступили 248 законодателей, против - 201, никто не воздержался. Кабинет Туска поддержали все парламентарии из коалиции Гражданской коалиции, партий "Левые" и "Третий путь", против проголосовали депутаты, представляющие бывшую правящую партию "Право и справедливость" и ультраправое объединение "Конфедерация".

13 декабря в 09:00 по местному времени (12:00 по Баку) президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге премьер-министра Дональда Туска и его правительство.

В понедельник правительство Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия в Сейме, мандат на создание нового кабинета перешел к Туску.