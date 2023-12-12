В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

При организации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана 13 декабря очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из Гарадагского района Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 25 семей – 112 человек.

Вернувшиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.