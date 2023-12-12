Что в новом пакете американской помощи Украине

В новый американский пакет помощи Украине общей стоимостью $200 млн войдут боеприпасы для ПВО, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

«Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем [HIMARS], артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм)», — сказал госсекретарь.

Кроме того, по словам Блинкена, в пакет входят высокоскоростные ракеты для борьбы с радиолокационными станциями (РЛС), бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьерные стены HESCO, а также вспомогательное оборудование, сервисные услуги, обучение и доставка оружия.

Блинкен предупредил, что если Конгресс не примет мер для выделения Киеву дополнительной помощи, этот пакет станет одним из последних в области безопасности, которые США смогут предоставить Украине.

О выделении Киеву нового пакета помощи на $200 млн накануне объявил президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Этот транш военной помощи стал 53-м по счету, предоставленным США Украине с 2021 года.