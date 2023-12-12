Названа страна-лидер по производству опиума в мире: не Афганистан
Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиумного мака, отобрав лидерство у Афганистана, где талибы в 2022 году ввели запрет на выращивание этого наркотика. Об этом сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности.
Площадь посевов опиума в Мьянме за год увеличилась на 18% и превысила 47 тысяч гектаров, это рекордный уровень с 2001 года, указывается в заявлении организации. Площади выращивания опиума увеличились в штатах Шан, Чин и Качин, где урожайность выросла на 16%, до 22,9 кг с гектара.
Following the recent decline of opium cultivation in #Afghanistan, #Myanmar now stands as the world’s largest source.— UNODC SEAsia-Pacific (@UNODC_SEAP) December 12, 2023
The latest data and how @UNODC can offer an alternative: https://t.co/Ux9fOWupeO #Mekong #ASEAN pic.twitter.com/o8MrGI86cH
Как полагают эксперты, производство опиумного мака в стране продолжит расти - к его выращиванию фермеров в отдаленных районах подталкивает политическая, социальная и экономическая нестабильность, которая установилась в Мьянме после военного переворота в феврале 2021 года.
Согласно отчету, производство и торговля героином в 2022 году были самой прибыльной деятельностью опиумной промышленности Мьянмы. Стоимость опиумной экономики страны, включая экспорт и внутреннее потребление, оценивается в 1-2,5 миллиарда долларов США, или примерно 2-4% ВВП в 2022 году.
Афганистан, который исторически был мировым лидером по производству опиума, наоборот, продемонстрировал резкое падение производства наркотиков - сразу на 95%. Это произошло после того, как движение «Талибан», захватившее власть в стране в 2021 году, ввело в прошлом году строгий запрет на выращивание мака.