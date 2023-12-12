Израиль назвал число своих погибших военных

Израильская армия объявила, что 12 декабря в боях в секторе Газа погибли восемь ее солдат и офицеров, в том числе командир одного из батальонов.

Как сообщает ЦАХАЛ, в секторе Газа погиб подполковник Томер Гринберг, командир 13-го батальона пехотной бригады «Голани». Кроме подполковника Гринберга, во вторник погибли три майора, три сержанта и один капрал израильской армии.

С начала наземной операции ЦАХАЛ в конце ноября число погибших израильских военных достигло 113, еще свыше 550 получили ранения.