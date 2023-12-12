Заявление Совета прессы Азербайджана

Совет прессы Азербайджана распространил заявление, осуждающее кампанию против азербайджанских журналистов во французских медиа. В заявлении отмечается, что проведение кампании во французских СМИ против азербайджанских журналистов является неприемлемым.

«Клеветническая кампания против сотрудников Азербайджанского государственного информационного агентства во французских медиа является неподобающим поведением, противоречащим всем этическим нормам и ценностям. Такой неприемлемый подход является безуспешной попыткой оправдать ограничение свободы слова», - говорится в заявлении.