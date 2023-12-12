Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия 12 декабря сообщили, что прекращают гуманитарную помощь сектору Газа, поскольку потребности его жителей – это ответственность Израиля и США. Об этом информируют израильские «Детали».

Кроме того, обе страны объявили, что не будут финансировать реконструкцию и строительные работы в секторе Газа, кроме как в рамках решения о создании палестинского государства.